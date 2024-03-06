



В Аденском заливе тонет подбитое хуситами судно

С подбитого в Аденском заливе грузового судна, шедшего под флагом Барбадоса, поднимается плотный столб черного дыма.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщил американский военный источник.



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Возле судна замечены спасательные шлюпки. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа.



Ранее сообщалось, что йеменские хуситы атаковали американский контейнеровоз в Аденском заливе. Судно получило повреждения. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.



