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В Аденском заливе тонет подбитое хуситами судно
06.03.2024 16:55 Алина Груднева

В Аденском заливе тонет подбитое хуситами судно

С подбитого в Аденском заливе грузового судна, шедшего под флагом Барбадоса, поднимается плотный столб черного дыма.

По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщил американский военный источник.

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Возле судна замечены спасательные шлюпки. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы атаковали американский контейнеровоз в Аденском заливе. Судно получило повреждения. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

 

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