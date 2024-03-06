



Хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе

В среду, 6 марта, йеменские хуситы атаковали американский контейнеровоз в Аденском заливе.



Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).



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Уточняется, что контейнеровоз получил повреждения. По данным британской морской охранной компании Embry, в этом районе работает корабль ВМС Индии.



Он проводит операцию по спасению экипажа подбитого хуситами корабля.



Ранее Центральное командование США отчитались о предыдущем дне операции по защите судоходства в Красном море. Уточнялось, что американские военные сбили ракеты и беспилотники хуситов, которые представляли угрозу судоходству.

