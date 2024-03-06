Хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе
В среду, 6 марта, йеменские хуситы атаковали американский контейнеровоз в Аденском заливе.
Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
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Уточняется, что контейнеровоз получил повреждения. По данным британской морской охранной компании Embry, в этом районе работает корабль ВМС Индии.
Он проводит операцию по спасению экипажа подбитого хуситами корабля.
Ранее Центральное командование США отчитались о предыдущем дне операции по защите судоходства в Красном море. Уточнялось, что американские военные сбили ракеты и беспилотники хуситов, которые представляли угрозу судоходству.
UKMTO WARNING INCIDENT 046— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) March 6, 2024
UPDATE 002
ATTACK
Warnings - 2024 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/kh23hdCliM