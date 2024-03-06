Новости » Происшествия
Хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе
06.03.2024 15:39 Алина Груднева

Хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе

В среду, 6 марта, йеменские хуситы атаковали американский контейнеровоз в Аденском заливе.

Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что контейнеровоз получил повреждения. По данным британской морской охранной компании Embry, в этом районе работает корабль ВМС Индии.

Он проводит операцию по спасению экипажа подбитого хуситами корабля.

Ранее Центральное командование США отчитались о предыдущем дне операции по защите судоходства в Красном море. Уточнялось, что американские военные сбили ракеты и беспилотники хуситов, которые представляли угрозу судоходству.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы