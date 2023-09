Днем, 5 сентября, на мосту Кледдау в Пембрукшире, что в Уэльсе, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.



Водитель автобуса оказался зажатым в ловушке, еще 10 пассажиров были доставлены в больницу.



Полиция сообщила о том, что в связи с хаосом на мосту, где столкнулись 52-местный автобус и легковушка, дороги были перекрыты.



"Экипажи вытащили сильно застрявшего водителя, который затем был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Некоторые пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, многие из них были доставлены в больницу. Этот инцидент был объявлен серьезным", - сказано в сообщении.



По словам медиков, одного пациента перевели в университетскую больницу Уэльса, а еще девять пациентов — в госпиталь Уитибуш.

Breaking: Major Incident Declared After 52 Seater Bus Crashes On Cleddau Bridge as firefighters work to save a trapped driver many passengers have varying degrees of injury pic.twitter.com/0Hi5YCzseD