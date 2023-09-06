Новости » Происшествия
Ужас на дороге: в Британии на мосту столкнулись автобус с частным авто
06.09.2023 05:45 Алина Груднева

Ужас на дороге: в Британии на мосту столкнулись автобус с частным авто

Днем, 5 сентября, на мосту Кледдау в Пембрукшире, что в Уэльсе, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Водитель автобуса оказался зажатым в ловушке, еще 10 пассажиров были доставлены в больницу.

Полиция сообщила о том, что в связи с хаосом на мосту, где столкнулись 52-местный автобус и легковушка, дороги были перекрыты. 

"Экипажи вытащили сильно застрявшего водителя, который затем был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Некоторые пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, многие из них были доставлены в больницу. Этот инцидент был объявлен серьезным", - сказано в сообщении.

По словам медиков, одного пациента перевели в университетскую больницу Уэльса, а еще девять пациентов — в госпиталь Уитибуш.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы