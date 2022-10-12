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Ураган Джулия бушует в Центральной Америке
12.10.2022 09:34 Евгения Маркова

Ураган Джулия бушует в Центральной Америке

Тропический шторм Джулия обрушился на Центральную Америку 9 октября. На следующий день шторм перерос в ураган. Скорость ветра усилилась до 33,5 м/сек.


Тысячи домов были затоплены или снесены стихией, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

Власти Сальвадора сообщили по меньше мере о 7 жертвах: два человека оказались погребены под обрушившимся домом, еще пятеро военнослужащих погибли при проведении спасательных работ.

Официальные лица Гондураса сообщили уже о 28 жертвах.

К среде ураган Джулия добрался до Мексики, вызвав наводнение в Акапулько и других городах мексиканского штата Геррероакапулько.
 

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