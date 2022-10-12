



Ураган Джулия бушует в Центральной Америке

Тропический шторм Джулия обрушился на Центральную Америку 9 октября. На следующий день шторм перерос в ураган. Скорость ветра усилилась до 33,5 м/сек.

Calles principales de El Rama.

Esta zona del Caribe de Nicaragua aún sufre los efectos de la tormenta #Julia. 🌀 pic.twitter.com/p4pNWXinnI — VOS TV (@VOSTV) October 11, 2022

Dramatic footage is coming out of El Salvador as #Julia soaks Central America.



Officials say at least 7 people have died, including five members of the armed services while working on rescue efforts. Two civilians also died after their home collapsed on them. pic.twitter.com/ULkROxwet1 — WeatherNation (@WeatherNation) October 11, 2022

La tormenta #Julia ha dejado un saldo de al menos 28 fallecidos y miles de damnificados a su paso por #Centroamérica. Oscar Ortiz, corresponsal de la Voz de América, nos reporta desde Tegucigalpa que en Honduras las comunidades incomunicadas superan las 20. pic.twitter.com/Rep1KTQ5KQ — Voz de América (@VozdeAmerica) October 12, 2022

GUERRERO



En estos momentos...



Tormenta eléctrica con impacto en zonas urbanas e intensa lluvia son el resultado del huracán #Julia que ya toca a Guerrero.



Caos en espacios turísticos de Acapulco como la costera Miguel Alemán. pic.twitter.com/PvgJLCxNTK — Zona (@conlazona) October 12, 2022

Тысячи домов были затоплены или снесены стихией, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.Власти Сальвадора сообщили по меньше мере о 7 жертвах: два человека оказались погребены под обрушившимся домом, еще пятеро военнослужащих погибли при проведении спасательных работ.Официальные лица Гондураса сообщили уже о 28 жертвах.К среде ураган Джулия добрался до Мексики, вызвав наводнение в Акапулько и других городах мексиканского штата Геррероакапулько.