Ураган Джулия бушует в Центральной Америке
Тропический шторм Джулия обрушился на Центральную Америку 9 октября. На следующий день шторм перерос в ураган. Скорость ветра усилилась до 33,5 м/сек.
Тысячи домов были затоплены или снесены стихией, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.
Власти Сальвадора сообщили по меньше мере о 7 жертвах: два человека оказались погребены под обрушившимся домом, еще пятеро военнослужащих погибли при проведении спасательных работ.
Официальные лица Гондураса сообщили уже о 28 жертвах.
К среде ураган Джулия добрался до Мексики, вызвав наводнение в Акапулько и других городах мексиканского штата Геррероакапулько.