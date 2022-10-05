



Умер один из раненых в Нагарии

Установлена ​​гибель 18-летнего юноши, получившего смертельное ранение в результате перестрелки в Нагарии.

В ходе нападения были тяжело ранены еще двое молодых людей.



Один из них находится в критическом состоянии, второй получил легкие травмы.

חשד לרצח בנהריה: נקבע מותו של תושב ג'דיידה מכר, שנפצע אנושות. שני צעירים אחרים אושפזו במצב בינוני. בבית החולים נמצאים כוחות גדולים של משטרה ומג"ב מחשש להתפרעויות של בני משפחה וחברים | תיעוד מזירת הרצח

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/BuDp90cRRS — כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2022

Автомобиль подозреваемых был сожжен. Полиция ведет их поиск. Выставлены блокпосты, в воздух подняли вертолет.



По словам очевидцев, стреляли в людей, работающих на криминального авторитета Михаэля Мора.