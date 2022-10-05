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Умер один из раненых в Нагарии
05.10.2022 22:34 Алина Груднева

Умер один из раненых в Нагарии

Установлена ​​гибель 18-летнего юноши, получившего смертельное ранение в результате перестрелки в Нагарии.

 
В ходе нападения были тяжело ранены еще двое молодых людей.

Один из них находится в критическом состоянии, второй получил легкие травмы.
Автомобиль подозреваемых был сожжен. Полиция ведет их поиск. Выставлены блокпосты, в воздух подняли вертолет.

По словам очевидцев, стреляли в людей, работающих на криминального авторитета Михаэля Мора. 
 

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