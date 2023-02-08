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Украинские спасатели и парамедики прибыли в Турцию
08.02.2023 13:52 Раиса Вовк

Украинские спасатели и парамедики прибыли в Турцию

В Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

«Мы не отвернемся от трагедии, которую переживает Турция, даже если Украина станет предметом полномасштабного вторжения. 87 спасателей, парамедиков с надлежащим снаряжением прибыли, чтобы помочь и ликвидировать последствия землетрясения. Жизнь – это самое ценное», - заявила она.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайного положения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях страны на три месяца.

Кабмин распорядился отправить в Турцию отряд спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании Турции гуманитарной помощи. 

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