



Удар по судну в Аденском заливе: что известно об экипаже

В результате удара, нанесенного 6 марта хуситами по контейнеровозу в Аденском заливе, три члена экипажа судна пропали без вести.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американского военного источника.



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Уточняется, что еще четыре члена экипажа получили сильные ожоги.



Как сообщалось ранее, после удара, нанесенного хуситами, над судном начал вздыматься дым. Корабль ВМС Индии участвовал в спасательной операции. Контейнеровозу, который шел под флагом Барбадоса, нанесен ущерб.