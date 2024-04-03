



Удар по НПЗ в Татарстане: пострадали граждане девяти стран

В результате удара по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, который был нанесен 2 апреля, пострадали граждане девяти стран.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы республики.



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Уточняется, что ранения получили 14 человек. Среди пострадавших оказались граждане Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана.



Лечение в настоящее время проходят в медицинских учреждениях шесть человек.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что за атакой на НПЗ в Татарстане стояли Служба безопасности Украины и Главное управление разведки страны.