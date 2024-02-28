



Удар по Дамаску: первые подробности

Появились первые подробности вечернего удара по Дамаску, который сирийские СМИ приписывают Израилю.



По данным местного оппозиционного сайта, уничтожено здание в районе Сайда-Зейнаб, используемое проиранскими боевиками.



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"Израильские военные самолеты нанесли удары по трем центрам в городе. Здание, которое может быть штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные", - сказано в сообщении.



Ранее сирийские СМИ сообщили, что на окраине Дамаска сработала ПВО.