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Удар по Дамаску: первые подробности
28.02.2024 21:49 Алина Груднева

Удар по Дамаску: первые подробности

Появились первые подробности вечернего удара по Дамаску, который сирийские СМИ приписывают Израилю.

По данным местного оппозиционного сайта, уничтожено здание в районе Сайда-Зейнаб, используемое проиранскими боевиками.

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"Израильские военные самолеты нанесли удары по трем центрам в городе. Здание, которое может быть штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные", - сказано в сообщении.     

Ранее сирийские СМИ сообщили, что на окраине Дамаска сработала ПВО.

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