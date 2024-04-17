



Удар по Чернигову: число жертв российской атаки растет, есть пропавшие без вести

Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по Чернигову. По состоянию на сейчас известно об 11 погибших и 22 раненых. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.



"Под завалами - еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи. На видео - момент спасения одного из пострадавших.



Среди погибших в результате российского обстрела - 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение...



Мои соболезнования семьям всех погибших в результате российской атаки.



Попутно напоминаю публичным лицам и местным жителям о необходимости взвешенно относиться к распространению информации о последствиях обстрелов. Не подвергайте опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших".







Напомним, утром 17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову, ракеты попали почти по центру города. Удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры города.