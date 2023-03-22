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Удар Израиля по Сирии: появились фото последствий со спутника
22.03.2023 17:08 Алина Груднева

Удар Израиля по Сирии: появились фото последствий со спутника

В сети показали снимки со спутника, на которых изображены последствия удара по объекту боевиков недалеко от сирийского города Масиаф, который приписывается Израилю.

Соответствующие кадры показала израильская разведывательная фирма ImageSat International.

Речь идет об ударе, который был нанесен 12 марта, по нескольким зданиям, которые служили входом в подземный объект боевиков.



Уточняется, что объект связан с расположенным поблизости Центром научных исследований и разработок, который используется Ираном и его сателлитами для производства высокоточных ракет класса "земля-земля".
 

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