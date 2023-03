Удар Израиля по Сирии: появились фото последствий со спутника

В сети показали снимки со спутника, на которых изображены последствия удара по объекту боевиков недалеко от сирийского города Масиаф, который приписывается Израилю.



Соответствующие кадры показала израильская разведывательная фирма ImageSat International.



Речь идет об ударе, который был нанесен 12 марта, по нескольким зданиям, которые служили входом в подземный объект боевиков.







Уточняется, что объект связан с расположенным поблизости Центром научных исследований и разработок, который используется Ираном и его сателлитами для производства высокоточных ракет класса "земля-земля".



#BREAKING: According to the Israeli military sources, successful airstrike of #IsraeliAirForce which targeted entrance of an underground missile production facilities of #IRGC Quds Force & #Syria in #Masyaf yesterday has delayed its completion for at-least another year! pic.twitter.com/1fCyyhaldN