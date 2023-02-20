



Участник учебной поездки индийских фермеров пропал без вести в Израиле

Фермер из Кералы (Индия), который отправился в Израиль в рамках спонсируемого правительством штата тура для изучения новых сельскохозяйственных технологий, пропал без вести.



48-летний Биджу Куриан, уроженец Панчаята Уликкал в Каннуре, был среди 27 членов группы фермеров, которую государственный департамент сельского хозяйства направил в Израиль для изучения сельскохозяйственных технологий, таких как гидропоника и точное земледелие. Делегацию возглавлял главный секретарь по сельскому хозяйству и высокопоставленный сотрудник IAS доктор Б. Ашок. Фермеры покинули Кералу 11 февраля и должны вернуться обратно 20 февраля.



Министр сельского хозяйства Кералы П. Прасад подозревал Биджу в “преднамеренной попытке” сбежать.



“Он не должен был этого делать. Это неловко. Мы обсудили этот вопрос с посольством Индии в Израиле, а также с правоохранительными органами Израиля”, — сказал министр.



По данным департамента сельского хозяйства, Биджу пропал без вести 17 февраля. Тур фермеров, стоимость которого составляет 99 лакхов, имеет две схемы. В одной схеме правительство будет спонсировать фермера, за исключением авиабилета. Биджу уехал в Израиль по схеме, оплатив билет.



18 февраля, на следующий день после того, как он пропустил команду Кералы в Израиле, Биджу отправил сообщение в WhatsApp своей семье в Каннур, сказав, что он в безопасности и не надо спрашивать о нем. Сообщается, что семья в Уликкале в Каннуре ничего не знает о его исчезновении.

