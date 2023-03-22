



У побережья Португалии горит танкер с дизелем и авиационным топливом

У побережья Португалии в Атлантическом океане вспыхнул пожар на танкере, перевозящем дизельное топливо и авиационное топливо.



Об этом говорится в заявлении Военно-морских силы Португалии.



Танкер Greta K под флагом Мальты направлялся в порт Лейшоэш на севере Португалии. Он перевозит дизельное топливо и авиационное топливо, сырой нефти на нем нет.



Пожар на танкере продолжается, и семь из 19 членов экипажа судна остаются на борту. Танкер отбуксирован в район, удаленный от побережья.



ВМС Португалии заявили, что следят за танкером на случай загрязнения окружающей среды.



