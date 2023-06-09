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Тюремный бунт в Беэр-Шеве
09.06.2023 07:36 Евгения Маркова

Тюремный бунт в Беэр-Шеве

Бунт, начатый заключенными в тюрьме Эшель в Беэр-Шеве, был подавлен силами безопасности Израильской пенитенциарной службы поздно вечером в четверг.

Бунт начался после того, как десятки заключенных пролили масло на пол тюрьмы и отказались выполнять приказы охранников. Охранники отреагировали силовым проникновением в тюремные камеры и удалением оттуда главарей беспорядков.

Позже ИПС объявила, что 17 заключенных, выведенных из тюремного блока, отправлены в одиночные камерыф. Заключенные, устроившие бунт, в основном являются выходцами из стран бывшего Советского Союза.
 

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