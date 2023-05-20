



Трое пакистанских солдат убиты при нападении на пост охраны

По меньшей мере трое солдат были убиты 20 мая на юго-западе Пакистана, когда в стране вспыхнула угроза терроризма и насилия на фоне политических беспорядков.



Солдаты были убиты в результате нападения на недавно установленный пост безопасности в районе Заргхун-Маргет в неспокойной провинции Белуджистан.



Военное информационное крыло сообщило, что группа террористов напала на пост, который был создан "для того, чтобы помочь остановить попытки вымогательства, нацеленные на угольные шахты в этом районе".



Белуджистан, крупнейшая провинция Пакистана, граничащая с Афганистаном и Ираном, регулярно становится мишенью исламистских боевиков, сектантских групп и националистических сепаратистов.