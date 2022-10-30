



Три человека ранены выстрелами в упор посреди улицы в Сахнине

Двое молодых людей обвиняются в причастности к стрельбе в жилом квартале города Сахнин. По данным полиции, эти люди стреляли в упор по трем местным жителям, один из которых получил тяжелые ранения, а двое других - легкой и средней степени тяжести. По версии следствия, инцидент был спровоцирован конфликтом между семьями.



Сообщается, что один из потерпевших пытался скрыться с места происшествия, но столкнулся с подсудимым, который выхватил пистолет и выстрелил в него пять раз, серьезно ранив. Пострадавший к счастью выжил. Бригада МДА успела доставить его в клинику. В настоящее время его состояние стабилизировалось.



Полиция Северного округа, собрав улики и доказательства, предъявила подозреваемым обвинение.



Согласно обвинительному акту, это была организованная операция, в ходе которой двое молодых людей в возрасте 20 лет, вооружившись, прибыли на скутере в район Гистадрут в городе. Когда они столкнулись с тремя жителями, проживающими в этом микрорайоне, они выпустили в них десятки пуль и ранили двоих из них, а также, случайного жителя соседнего дома, сидевшего во дворе. Он был ранен одним из обвиняемых после того, как отказался зайти в свой дом. Обвиняемые также стреляли по окнам близлежащих домов, чтобы никто из жителей не вышел на улицу.



После стрельбы обвиняемые попытались сбежать и врезались в проезжающий автомобиль. Одного преступника удалось арестовать на месте, второй был найден на следующий день в Беэр-Шеве.



После ареста, снятия свидетельских показаний и сбора множества улик, обнаруженных на месте стрельбы, на основании следственных материалов было составлено обвинительное заключение, которое прокуратура передала в районный суд Нацерета. Двое подсудимых обвиняются в нападении с отягчающими обстоятельствами, применении оружия и воспрепятствовании правосудию. По требованию полиции их содержание под стражей было продлено до окончания судебного разбирательства.