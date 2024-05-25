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Три американских христианских миссионера убиты на Гаити
25.05.2024 06:30 MIGnews.com

Три американских христианских миссионера убиты на Гаити

Миссионеры укрывались в доме, когда члены банды начали стрелять по ним, говорится в двух сообщениях на Facebook.


Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что администрация Байдена в курсе сообщений о гибели американских граждан и выразил соболезнования.

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"Наши сердца обращены к семьям погибших, которые переживают невообразимое горе", - сказал представитель.

Представитель штата Миссури Бен Бейкер сообщил, что его дочь Натали Ллойд и зять Дэви Ллойд были убиты во время работы в качестве миссионеров. Дэйви Ллойд был сыном основателей организации, Дэвида и Алисии Ллойд, которые основали ее в 2000 году.

Личность третьего убитого не разглашается.

"Мое сердце разбито на тысячу кусочков. Я никогда не чувствовал такой боли", - написал Бейкер в Facebook.
 

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