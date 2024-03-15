



Тревожное утро в Белгороде: прилеты, взрывы, паника. Фото, видео

В пятницу, 15 марта, в Российской Федерации начались выборы президента, и некоторые жители Белгорода пошли на избирательные участки. Но раздался сигнал воздушной тревоги, и всем пришлось идти в бомбоубежище.



Позже в городе начали раздаваться взрывы, последствия которых публикуют российские Telegram-каналы.



Пропутинские паблики традиционно обвиняют в этом Вооруженные силы Украины, а вот позиционирующие себя как независимые не пишут, кто атакует город и область, но публикуют фото и видео последствий прилетов.



"Белгород подвергся новому обстрелу. Жители города публикуют последствия атаки в соцсетях – выбитые окна в жилых домах, горящие машины на улице Есенина и обломки снарядов на улицах. Минобороны сообщило, что пресечена попытка атаковать регион с помощью реактивной системы залпового 70 Вампир. ПВО сбила семь реактивных снарядов", – пишет, в частности, Telegram-канал "Осторожно, новости".





Осколками повреждены два десятка квартир в семи многоэтажках, восемь машин. Прилет был возле стадиона местной школы, повреждены несколько беговых дорожек, в здании учебного заведения выбиты окна.



Надо сказать, что в ночь на 15 марта воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников объявляли в трех российских областях – Воронежской, Калужской и Белгородской.



В Воронежской области тревога длилась с 22:00 до 06:30. Тем временем в Калужской области утром заявили о якобы обезвреживании четырех БПЛА. Так, губернатор Владислав Шапша заявил, что четыре беспилотника ВСУ залетели на территорию региона и якобы почти сразу были уничтожены системой противовоздушной обороны. По его словам, пострадавших нет, на месте работают полицейские.



Кроме того, Минобороны РФ заявило, что ПВО ночью якобы перехватила и уничтожила пять БПЛА самолетного типа и два реактивных снаряда системы Град над территориями Белгородской и Калужской областей.



Напомним, 12 марта границу с РФ прорвали российские добровольцы из легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона". Они заявили, что готовятся нанести удары по военным позициям армии РФ в Белгороде и Курске.



Утро 15 марта 2024 года в Белгороде:















