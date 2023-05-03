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Третье убийство за неделю в Холоне, в Нацерете застрелен молодой человек
03.05.2023 07:29 Аркадий Бочаровский

Третье убийство за неделю в Холоне, в Нацерете застрелен молодой человек


Ночью 3 мая в своей машине в Нацерете  был застрелен молодой человек 20 лет, его смерть констатирована в больнице. Два члена его семьи получили ранения легкой и средней тяжести. 

Несколькими часами ранее в Холоне сообщили о смерти мужчины в возрасте 50 лет, получившего ножевое ранение на улице Кдошей Каир в городе. 

Команда MADA первоначально эвакуировала его в критическом состоянии в больницу "Вольфсон", но позже, по окончании реанимационных мероприятий, была вынуждена констатировать его смерть. Это уже третье подозреваемое убийство в городе Холон всего за одну неделю. За последние 10 дней в Израиле убиты 15 человек.

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