



Третье убийство за неделю в Холоне, в Нацерете застрелен молодой человек



Ночью 3 мая в своей машине в Нацерете был застрелен молодой человек 20 лет, его смерть констатирована в больнице. Два члена его семьи получили ранения легкой и средней тяжести.



Несколькими часами ранее в Холоне сообщили о смерти мужчины в возрасте 50 лет, получившего ножевое ранение на улице Кдошей Каир в городе.



Команда MADA первоначально эвакуировала его в критическом состоянии в больницу "Вольфсон", но позже, по окончании реанимационных мероприятий, была вынуждена констатировать его смерть. Это уже третье подозреваемое убийство в городе Холон всего за одну неделю. За последние 10 дней в Израиле убиты 15 человек.