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Трагедия в Кейптауне: в ЮАР погиб израильтянин
31.10.2022 09:31 Алина Груднева

Трагедия в Кейптауне: в ЮАР погиб израильтянин

В ЮАР в перестрелке погиб гражданин Израиля.

 
По данным израильского посольства, это произошло в Кейптауне 29 октября.
 
Семья убитого воспользовалась услугами местного адвоката, чтобы тот им помог. Родственники ожидают результаты судмедэкспертизы, после чего тело израильтянина будет перевезено на родину.
 
Как стало известно, 23-летний гражданин Израиля прибыл ЮАР, чтобы навестить родственников. 
 
О других жертвах или пострадавших израильтянам в результате перестрелки информации нет. 
 
МИД находится на связи с семьей погибшего и оказывает помощь в доставке тела.

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