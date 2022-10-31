



Трагедия в Кейптауне: в ЮАР погиб израильтянин

В ЮАР в перестрелке погиб гражданин Израиля.

По данным израильского посольства, это произошло в Кейптауне 29 октября.

Семья убитого воспользовалась услугами местного адвоката, чтобы тот им помог. Родственники ожидают результаты судмедэкспертизы, после чего тело израильтянина будет перевезено на родину.

Как стало известно, 23-летний гражданин Израиля прибыл ЮАР, чтобы навестить родственников.

О других жертвах или пострадавших израильтянам в результате перестрелки информации нет.

МИД находится на связи с семьей погибшего и оказывает помощь в доставке тела.