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Трагедия на предвыборном митинге в Мексике: возросло число жертв
23.05.2024 10:25 Алина Груднева

Трагедия на предвыборном митинге в Мексике: возросло число жертв


Количество погибших в результате обрушения сцены на предвыборном митинге в Мексике возросло до девяти.

Количество пострадавших увеличилось до 63 человек.

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Напомним, что причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра
 

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