Трагедия на предвыборном митинге в Мексике: возросло число жертв
Количество погибших в результате обрушения сцены на предвыборном митинге в Мексике возросло до девяти.
Количество пострадавших увеличилось до 63 человек.
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Напомним, что причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра.
"San Pedro Garza García":— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 23, 2024
Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez. pic.twitter.com/czzAP0ZmdV