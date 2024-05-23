



Трагедия на предвыборном митинге в Мексике: возросло число жертв



Количество погибших в результате обрушения сцены на предвыборном митинге в Мексике возросло до девяти.



Количество пострадавших увеличилось до 63 человек.



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Напомним, что причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра.

