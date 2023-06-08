



Трагедия на Каховской ГЭС: в Олешковской общине погибли уже девять человек

В Олешках и близлежащих населенных пунктах, которые сейчас затоплены, известно уже о девяти погибших. Об этом сообщил мэр Олешков Евгений Рыщук в эфире телемарафона.



"Уже к этому часу буквально выловили уже 8 тел. Мы видим, что это будут не последние жертвы", - рассказал городской глава.



При этом он уточнил, что всего по состоянию на сейчас подтверждены девять случаев гибели жителей Олешковской общины из-за затопления.

Подрыв Каховской ГЭС



Напомним, 6 июня россияне подорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.

Больше всего от действий россиян пострадали жители городов и сел левобережной части региона, которая находится под контролем РФ. Там не была проведена эвакуация мирного населения.