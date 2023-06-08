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Трагедия на Каховской ГЭС: в Олешковской общине погибли уже девять человек
08.06.2023 17:03 Раиса Вовк

Трагедия на Каховской ГЭС: в Олешковской общине погибли уже девять человек

В Олешках и близлежащих населенных пунктах, которые сейчас затоплены, известно уже о девяти погибших. Об этом сообщил мэр Олешков Евгений Рыщук в эфире телемарафона.

"Уже к этому часу буквально выловили уже 8 тел. Мы видим, что это будут не последние жертвы", - рассказал городской глава.

При этом он уточнил, что всего по состоянию на сейчас подтверждены девять случаев гибели жителей Олешковской общины из-за затопления.
Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня россияне подорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.
Больше всего от действий россиян пострадали жители городов и сел левобережной части региона, которая находится под контролем РФ. Там не была проведена эвакуация мирного населения. 

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