



Теракт в Стамбуле: десятки задержанных

Полиция по указанию Генпрокуратуры Турции задержала около 90 человек, подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 6 февраля в Стамбуле.



Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.



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Ранее министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что в рамках расследования было задержано 40 человек. По его словам, операции по задержанию продолжаются.



Напомним, что в результате нападения на здание суда в Стамбуле один человек погиб, еще несколько получили ранения. Мужчина и женщина, совершившие атаку, были ликвидированы на месте.



В Турции определили, что они были членами DHKP-C, которая признана в стране террористической организацией.