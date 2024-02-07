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Теракт в Стамбуле: десятки задержанных
07.02.2024 17:26 Алина Груднева

Теракт в Стамбуле: десятки задержанных

Полиция по указанию Генпрокуратуры Турции задержала около 90 человек, подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 6 февраля в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

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Ранее министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что в рамках расследования было задержано 40 человек. По его словам, операции по задержанию продолжаются.

Напомним, что в результате нападения на здание суда в Стамбуле один человек погиб, еще несколько получили ранения. Мужчина и женщина, совершившие атаку, были ликвидированы на месте.

В Турции определили, что они были членами DHKP-C, которая признана в стране террористической организацией.

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