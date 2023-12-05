



Теракт в Париже: убийца выбрал место атаки не случайно

Устроивший резню в Париже террорист выбрал место атаки возле Эйфелевой башни не случайно.



По данным французского издания Actu, в этом он сознался в ходе допроса.



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По словам 26-летнего убийцы, он "терпеть не мог", когда это символическое место освещалось в цвета флага Израиля.



Исламист с психическим расстройством также сказал, что его нападение на туристов с криками Аллаху Акбар было "реакцией на преследование мусульман во всем мире".



Напомним, что в результате атаки, совершенной 3 декабря, погиб 23-летний турист, ранения получили еще два человека. Выходец с Кавказа, совершивший теракт, был оперативно задержан.

