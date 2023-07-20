



Теракт в Пакистане: 2 убитых и 15 раненых

Двое террористов-смертников напали в четверг на большой комплекс с полицейским участком и правительственными учреждениями. Нападение произошло на северо-западе Пакистана, граничащего с Афганистаном, сообщили Associated Press, пишет УНН.



Из-за нападения террористов – смертников погибло 2 полицейский и ранено 15 человек. Теракт произошел в районе Бара на северо-западе Пакистана. По словам начальника полиции провинции Ахтара Хаята, полиция подверглась нападению и открыла огонь, после чего взрывной жилет на одном из террористов-смертников сдетонировал.



По словам Билала Файзи, представителя провинциальной службы по чрезвычайным ситуациям, после взрыва снова раздались выстрелы, после чего произошла перестрелка. По словам официальных лиц, среди раненых есть сотрудники полиции и гражданские лица.



Спасатели сообщили, что после взрыва часть комплекса с полицейским участком и правительственными учреждениями обвалилась, похоронив под собой офицера полиции, тело которого обнаружили позже.



Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение. В своем заявлении он похвалил полицейских, сказав, что они "сорвали злые намерения террористов, остановив подозреваемых и рискуя своей жизнью".



Пакистанское движение "Талибан" в своем заявлении взяло на себя ответственность за нападение.





