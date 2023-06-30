



Теракт: появились новые подробности о стрельбе в аэропорту Кишинева

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана находится в критическом состоянии.



По данным NewsMaker, подробностями поделился и.о. генерального прокурора Молдовы Ион Мунтяну.



По его словам, иностранец вел себя агрессивно в аэропорту и не мог обосновать цель своего визита в страну.



Мантяну подтвердил информацию о том, что таджик прибыл рейсом из Стамбула. Во время сопровождения он выхватил табельное оружие у представите пограничной полиции и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли два человека — пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.



Прокуратура рассматривает произошедшее, как террористический акт. Уточняется, что в настоящее время правоохранители проверяют информацию о причастности других людей к этому нападению. Пока что нет информации о том, был ли стрелок участником военной или преступной группировки.



Согласно законодательству Молдовы, стрелявшему грозит пожизненный срок лишения свободы. Сейчас он находится в больнице под круглосуточной охраной.



