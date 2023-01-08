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Теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса
08.01.2023 13:42 Ольга Белозерова

Теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса и не дала России превратить энергетику в оружие.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра, именно теплая зима помогла ЕС избежать энергетического краха, что, в свою очередь, ломает планы Путина по поводу кризиса в Европе.

Также Хабек напомнил, что газовые хранилища в Европе почти полностью заполнены, а цены упали на довоенный уровень.

Министр подчеркнул: "Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, основного краха европейской промышленности предотвратили". 

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