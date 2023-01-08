



Теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса и не дала России превратить энергетику в оружие.



Об этом сообщает Bloomberg.



По словам министра, именно теплая зима помогла ЕС избежать энергетического краха, что, в свою очередь, ломает планы Путина по поводу кризиса в Европе.



Также Хабек напомнил, что газовые хранилища в Европе почти полностью заполнены, а цены упали на довоенный уровень.



Министр подчеркнул: "Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, основного краха европейской промышленности предотвратили".