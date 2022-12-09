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Тело замбийского студента, воевавшего за Россию, вернут домой
09.12.2022 17:35 Ольга Белозерова

Тело замбийского студента, воевавшего за Россию, вернут домой

Тело замбийского студента Лемехани Ньиренды, который воевал в рядах российской армии против Украины, вернут домой в воскресенье.

Об этом заявил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, сообщает ВВС

Тело погибшего студента уже прибыло в Ростов-на-Дону. Замбийский дипломат будет сопровождать его по пути на родину.

23-летний мужчина умер в сентябре, но новости о смерти появились только в прошлом месяце. Это заставило его семью и правительство Замбии требовать от российских властей ответов.

Лемехани Ньиренда учился в Москве, но попал в тюрьму за наркотики. Его помиловали, "чтобы он присоединился к военной операции в обмен на амнистию".

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