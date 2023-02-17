



Талибы запретили продажу противозачаточных

"Талибан", захвативший власть в Афганистане, запретил в крупных городах страны продавать противозачаточные средства женщинам.



Об этом сообщает Guardian.



Талибы, при правлении которых женщины подвергаются беспрецедентно жестким притеснениями, объяснили свое решение тем, что продажа противозачаточных якобы является "заговором Запада", нацеленным на контроль над демографией в мусульманских странах.



По данным издания, в связи с этим, "Талибан" приказал аптекам очистить полки от противозачаточных. Более того, талибы ходили по домам и угрожали женщинам наказаниями, если их поймают за попыткой приобрести и принять препараты.

