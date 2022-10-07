



Таиланд скорбит о десятках погибших после массовой бойни

Правительство Таиланда в пятницу провело траурное мероприятие по жертвам смертельного нападения на детский сад.



В общей сложности 37 человек, в том числе 24 ребенка и сам нападавший, погибли в результате нападения с применением огнестрельного оружия и ножей, сообщает CGTN.



По информации прессы, нападавший был бывший сотрудником полиции. Он убил себя и свою семью.



В результате нападения пострадали еще 10 человек, трое из них выписаны из больницы, а семеро находятся на лечении.