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Таджикам в РФ порекомендовали сидеть дома по вечерам
25.03.2024 14:57 Алина Груднева

Таджикам в РФ порекомендовали сидеть дома по вечерам

В России на фоне угроз расправы за теракт в "Крокус Сити Холле" порекомендовали гражданам Таджикистана не покидать свои дома по вечерам.

Об этом сообщает портал "База".

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"Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома после работы вечером. Также ряд работодателей попросили своих сотрудников - граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства", - сказано в сообщении.

 

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