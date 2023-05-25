



Судно село на мель в Суэцком канале

Судно застряло в Суэцком канале в Египте, одном из самых загруженных судоходных маршрутов в мире.



По данным агентства Leth Shipping, сухогруз Xin Hai Tong 23 длиной 189 метров, построен в 2010 году и ходит под флагом Гонконга.



Агентство сообщило, что буксиры пытаются поднять его на воду, а за ним застряли еще как минимум четыре судна.



Суэцкий канал проходит между Порт-Саидом на Средиземном море и Суэцем (аль-Сувейс) на Красном море. Его ширина в самом узком месте составляет всего 200 м, что периодически создает проблемы для кораблей.