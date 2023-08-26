



Суданские ополченцы насилуют женщин для “наказания и террора”

Четыре месяца назад военное руководство Судана погрузилось в затяжной конфликт за контроль над страной с Силами оперативной поддержки RSF, в результате чего погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Около 700 000 граждан были вынуждены бежать в соседние страны, дестабилизировав весь регион.



“Члены RSF, используют сексуальное насилие” в отношении женщин и девочек “в качестве инструментов для наказания и террора населения. Некоторые из зарегистрированных изнасилований имеют этническую и расовую мотивацию”, – заявили эксперты.



По их данным, сотни женщин были задержаны членами ополчения, содержались в бесчеловечных условиях и подвергались сексуальному насилию.



“Жизнь и безопасность женщин и девочек, в первую очередь из Эритреи и Южного Судана, серьезно пострадали”, – бьют тревогу правозащитники.



Они также призвали международное сообщество расследовать нарушения международного гуманитарного права и прав человека.



*Независимые эксперты назначаются Советом ООН по правам человека для изучения и составления отчетов по конкретной теме прав человека или ситуации в стране.

