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Суданские ополченцы насилуют женщин для “наказания и террора”
26.08.2023 09:22 Евгения Маркова

Суданские ополченцы насилуют женщин для “наказания и террора”

Четыре месяца назад военное руководство Судана погрузилось в затяжной конфликт за контроль над страной с Силами оперативной поддержки RSF, в результате чего погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Около 700 000 граждан были вынуждены бежать в соседние страны, дестабилизировав весь регион.

“Члены RSF, используют сексуальное насилие” в отношении женщин и девочек “в качестве инструментов для наказания и террора населения. Некоторые из зарегистрированных изнасилований имеют этническую и расовую мотивацию”, – заявили эксперты. 

По их данным, сотни женщин были задержаны членами ополчения, содержались в бесчеловечных условиях и подвергались сексуальному насилию.

“Жизнь и безопасность женщин и девочек, в первую очередь из Эритреи и Южного Судана, серьезно пострадали”, – бьют тревогу правозащитники.

Они также призвали международное сообщество расследовать нарушения международного гуманитарного права и прав человека. 

*Независимые эксперты назначаются Советом ООН по правам человека для  изучения и составления отчетов  по конкретной теме прав человека или ситуации в стране. 
 

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