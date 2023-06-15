



Стюардесса Ryanair назвала Тель-Авив палестинским городом

Стюардесса на борту рейса Ryanair в Тель-Авив объявила пункт назначения как Палестину. Согласно World Israel News, некоторые пассажиры выразили свои возражения против формулировки стюардессы о том, что самолет летит в Палестину, а не в Тель-Авив, и попросили стюардессу либо исправиться, либо извиниться.



Однако, согласно информации пассажиров, возражения были отклонены, а бортпроводники обвинили их в нарушении правил полета.



Джеки Гудолл, исполнительный директор Ирландско-израильского альянса, осудила инцидент, заявив, что для сотрудника Ryanair неприемлемо продвигать свою политическую идеологию, неоднократно делая такие заявления.



Гудолл сообщила World Israel News, что “Альянс уверен, что такая точка зрения не является политикой Ryanair, и мы попросим их принести безоговорочные извинения в связи с этим”.