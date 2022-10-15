



Стрелок в братиславском ЛГБТ-баре призывал к геноциду евреев

Человек, открывший в среду стрельбу у ЛГБТ-бара в Словакии, был вдохновлен антисемитскими убеждениями, которые в последние годы стимулировали массовые убийства.

По словам президента Словакии, убивший двух человек и ранивший третьего в Братиславе, был радикализованным подростком.

Парень опубликовал манифест. Его проанализировала Антидиффамационная лига.

Убийца рассказал в Twitter о своем плане совершить нападение. В манифесте стрелок выразил ненависть к представителям ЛГБТК. Он обвинил их в "ухаживаниях" за детьми, а также поддержал идею о том, что "теорию великой замены", в которой обвиняются евреи.

Он использовал несколько фраз, придуманных неонацистскими группами, и призывал к геноциду евреев.