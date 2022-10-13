



Словакия: два человека погибли в результате стрельбы у ЛГБТ-бара

Два человека погибли в результате стрельбы возле ЛГБТ-бара в столице Словакии Братиславе.



Третий человек был ранен в результате нападения в среду вечером возле бара "Тепларен", недалеко от центра города.



По данным полиции, предполагаемый стрелок был найден мертвым в четверг утром.



Информация о его мотивах не разглашается. Однако местные СМИ сообщили, что он писал сообщения в социальных сетях, в которых указывалось, что он придерживается взглядов против ЛГБТ и евреев.



Словацкие СМИ также назвали молодого человека сыном бывшего кандидата от ультраправой политической партии.



В четверг премьер-министр Эдуард Хегер осудил нападение, заявив, что любые формы экстремизма неприемлемы. Тем временем президент Зузана Чапутова призвала политиков страны прекратить распространение ненависти.



Очевидное преступление на почве ненависти вызвало новые призывы положить конец гомофобии в Словакии, относительно консервативной стране ЕС, где однополые браки запрещены.



Стрельба произошла вскоре после 19:00 по местному времени в среду. После осмотра места преступления полиция начала поиски подозреваемого.



Офицеры заверили общественность в четверг утром, что риска повторной стрельбы со стороны того же преступника нет, так как было обнаружено его тело.



ЛГБТ-организации Словакии выразили шок в связи с редким нападением с применением огнестрельного оружия.



"Боль невыносима", — говорится в коротком посте в социальной сети с места проведения.



Предположительно, третьим пострадавшим является сотрудник бара, который находится в больнице.

