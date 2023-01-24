



Стрельба в Тель-Авиве, тяжело ранен 27-летний мужчина

Полиция выясняет, кто пытался убить 27-летнего мужчину на улице Вилански в Тель-Авиве утром 24 января.



Предварительное расследование показало, что в мужчину стреляли неизвестные люди возле строительной площадки. Он был тяжело ранен и эвакуирован машиной MDA в городскую больницу "Ихилов" с проникающим ранением.



В ходе полицейского расследования выяснилось, что раненый - житель ПА, по всей видимости, один из рабочих на стройке. Полиция сообщает о криминальной подоплеке инцидента.

