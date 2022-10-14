



Стрельба в Северной Каролине: погибли пять человек

В Северной Каролине (США) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, включая полицейского, который не находился при исполнении.



Как сообщает Jerusalem Post, инцидент привел к массовой "охоте", которая закрыла часть столицы Северной Каролины Роли.



Мэр города Мэри-Энн Болдуин заявила, что еще два человека, включая полицейского были ранены и доставлены в больницу.



"Мы должны остановить это бессмысленное насилие в Америке", - заявила она.



Согласно информации в прессе, стрелком был подросток с ружьем. По данным WTVD, еще никто не был взят под стражу, но власти загнали подозреваемого в угол в гараже.



В отчете добавлено, что было несколько мест преступления, связанных с активной стрельбой.