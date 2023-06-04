



Стрельба в Рамле: арестованы 24 человека





Полиция арестовала 24 жителя района Джуариш в Рамле по подозрению в причастности к инцидентам со стрельбой в городе.



По окончании расследования полиция рассмотрит вопрос о том, просить ли суд продлить срок их содержания под стражей.



Ранее в субботу вечером житель Рамле в возрасте 40 лет был застрелен сегодня вечером (суббота) в районе Джуариш. Рядом с ним был мальчик. Его ранили и он был доставлен в больницу Ассаф Ха-Рофе в состоянии средней тяжести.



Очевидцы сообщили о загоревшемся автомобиле неподалеку от места перестрелки, который, по всей видимости, принадлежал исполнителям преступления. В то же время по всему району произошло несколько столкновений.