



Стрельба в лобби отеля в Эйлате. Подробности



В прошлую пятницу (28 апреля) в гостинице "Дан Панорама" в Эйлате один из постояльцев случайно выстрелил в холле. К счастью, никто не пострадал. После того, как на место происшествия была вызвана полиция, выяснилось, что постоялец - житель Бат-Яма, имеющий лицензию на владение оружием.



Теперь стало известно, что постоялец - контрактник одного из подразделений ЦАХАЛа, который остановился в отеле и приехал на отдых с личным пистолетом. Охранник у входа в отель заподозрил, что гость пьян и попросил разрядить пистолет.



"Охранник заподозрил, что с ним что-то не так. Он показался ему пьяным, и он попросил его разрядить оружие. Во время разрядки была выпущена пуля, которая чудом никого не задела, - вспоминает один из гостей, - была большая паника, потому что люди не понимали, что произошло. Через несколько минут выяснилось, что это был не криминальный инцидент".