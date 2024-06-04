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Столкновения с мигрантами на границе: в Польше пострадал пограничник
04.06.2024 13:11 Алина Груднева

Столкновения с мигрантами на границе: в Польше пострадал пограничник

В понедельник, 3 июня, в Польше на границе с Беларусью произошли новые столкновения с мигрантами.

Об этом сообщает RMF24.

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По словам пресс-секретаря Подляского отделения пограничной службы в Белостоке, попытка прорыва была совершена около 4 утра. Мигранты с белорусской стороны начали бросать в патруль камни и ветки. Некоторые из них вооружились газовыми баллончиками. 

Одна из веток угодила польскому пограничнику по голове. У мужчины поврежден глаз. Пограничника госпитализировали.

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