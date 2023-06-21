



Столкновения на Голанах: 8 друзов ранены, 4 из них в тяжелом состоянии

Медицинский центр Зив в Цфате сообщил, что принял восемь демонстрантов-друзов, раненых в ходе столкновений с полицией на Голанских высотах.



Среди раненых четверо в тяжелом состоянии, в том числе один с огнестрельными ранениями, которого оперируют.



Еще трое с серьезными травмами головы были доставлены на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе.



Также еще трое раненых средней тяжести и один легко ранен.



Кроме того, в больнице говорят, что оказали помощь 4 легкораненым полицейским, и еще 8, по-видимому, также легко раненых, в настоящее время находятся на пути в больницу.



