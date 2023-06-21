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Столкновения на Голанах: 8 друзов ранены, 4 из них в тяжелом состоянии
21.06.2023 16:08 Ирина Демьянова

Столкновения на Голанах: 8 друзов ранены, 4 из них в тяжелом состоянии

Медицинский центр Зив в Цфате сообщил, что принял восемь демонстрантов-друзов, раненых в ходе столкновений с полицией на Голанских высотах.

Среди раненых четверо в тяжелом состоянии, в том числе один с огнестрельными ранениями, которого оперируют.

Еще трое с серьезными травмами головы были доставлены на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе.

Также еще трое раненых средней тяжести и один легко ранен.

Кроме того, в больнице говорят, что оказали помощь 4 легкораненым полицейским, и еще 8, по-видимому, также легко раненых, в настоящее время находятся на пути в больницу.

 

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