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Столкновения между эритрейцами в Тель-Авиве: полиция арестовала 39 человек
02.09.2023 17:47 Евгения Маркова

Столкновения между эритрейцами в Тель-Авиве: полиция арестовала 39 человек

Полиция сообщает, что 39 подозреваемых были арестованы во время столкновений между сторонниками и противниками правительства Эритреи в Тель-Авиве.

Власти заявляют, что они сохраняют значительное присутствие на улицах и продолжают проводить аресты и организует автобусы для возвращения пострадавших домой.

Руководитель больницы "Ихилов" сообщил, что сегодняшние столкновения привели к самым большим массовым жертвам со времен Второй интифады.

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