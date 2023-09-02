



Столкновения между эритрейцами в Тель-Авиве: полиция арестовала 39 человек

Полиция сообщает, что 39 подозреваемых были арестованы во время столкновений между сторонниками и противниками правительства Эритреи в Тель-Авиве.



Власти заявляют, что они сохраняют значительное присутствие на улицах и продолжают проводить аресты и организует автобусы для возвращения пострадавших домой.



Руководитель больницы "Ихилов" сообщил, что сегодняшние столкновения привели к самым большим массовым жертвам со времен Второй интифады.