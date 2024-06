Столкновение поездов в Индии: возросло число погибших

В результате столкновения двух поездов в Индии число погибших возросло до 13 человек.



По данным местных властей, десятки пассажиров получили ранения.



Как сообщалось ранее, в округе Дарджилинг столкнулись пассажирский и грузовой поезда.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте катастрофы работают экстренные службы.

A Kanchanjunga Express train met with an accident in Bengal's Siliguru on Monday. The train was en route to the Sealdah station in Kolkata and the accident happened when a goods train hit it from behind in Siliguri's Rangapani region.



The collision happened soon after the… pic.twitter.com/vAlkmfeThx