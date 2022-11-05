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Старое оружие и нехватка еды. В Казани мобилизованные устроили бунт
05.11.2022 11:12 Ольга Белозерова

Старое оружие и нехватка еды. В Казани мобилизованные устроили бунт

Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне.

Мобилизованные вступили в перепалку с офицером из-за своего недовольства условиями. По словам мобилизованных, они получили старое оружие. 

Также солдаты жаловались на недостаток еды, воды и дров, сообщают "Осторожно, новости". 

Поговорить с недовольными солдатами попытался один из офицеров. Мобилизованные пригрозили ему расправой, если проблемы не будут исправлены, а также стали скандировать ругательство "пи***c".

 

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