



Старое оружие и нехватка еды. В Казани мобилизованные устроили бунт

Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне.



Мобилизованные вступили в перепалку с офицером из-за своего недовольства условиями. По словам мобилизованных, они получили старое оружие.



Также солдаты жаловались на недостаток еды, воды и дров, сообщают "Осторожно, новости".



Поговорить с недовольными солдатами попытался один из офицеров. Мобилизованные пригрозили ему расправой, если проблемы не будут исправлены, а также стали скандировать ругательство "пи***c".



