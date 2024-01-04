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Стало известно о состоянии лидера оппозиции в Южной Корее после покушения
04.01.2024 07:17 Алина Груднева

Стало известно о состоянии лидера оппозиции в Южной Корее после покушения

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён выписан из реанимации, куда попал после покушения.

Напомним, что политик получил ножевое ранение в шею, когда отвечал на вопросы журналистов по пути к своей машине.

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По словам хирурга, который помогал пациенту, Мён по-прежнему нуждается в профессиональном наблюдении.

Во время нападения ему задели вену на шее, из-за чего потребовалась сложная операция. Теперь нельзя исключать осложнений, которые могут возникнуть после операций.

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