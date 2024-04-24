



Стало известно, как Иран скрывал ущерб от ударов Израиля

Иран скрыл ущерб от нанесенного Израилем удара, заменив один уничтоженный радар ПВО на другой.



Об этом сообщает газета The Economist.



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Предполагается, что 19 апреля израильские самолеты выпустили несколько ракет по ядерному комплексу Натанз к югу от Тегерана. Он был защищен иранской системой ПВО С-300 российского производства.



Ракеты поразили радар, предназначенный для отслеживания приближающихся воздушных и ракетных угроз. Остальная часть батареи, судя по изображениям, была отодвинута на случай, если Израиль вновь нанесет удар.



Согласно новым кадрам, на следующий день Тегеран заменил радар 30n6e2 Tombstone на другой - 96l6e Cheese board, установив его на место уничтоженного. Также он удерживал пусковые механизмы с перехватчиками в вертикальном положении, будто они готовы к запуску.







"Это пример отрицания и обмана, но эти два радара не взаимозаменяемы", - пояснил аналитик, который раньше работал в Национальном агентстве геопространственной разведки США, Крис Биггерс.



По его словам, целью Ирана было ложно представить, будто Израиль не смог нанести ущерб системе обороны.