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США сорвали атаку дрона на свои силы в Ираке
18.10.2023 08:23 Алина Груднева

США сорвали атаку дрона на свои силы в Ираке

Американский военный контингент предотвратил атаку беспилотника на свои силы в Ираке.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника в США на условиях анонимности.

Кто пытался атаковать американские силы в Иране, не раскрывается, как и то, когда это произошло.

Как известно, американские военные находятся в повышенной готовности к деятельности террористических организаций, поддерживаемых Ираном, на фоне войны в Израиле и визита президента США Джо Байдена в Еврейское Государство с визитом солидарности.
 

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