



США сорвали атаку дрона на свои силы в Ираке

Американский военный контингент предотвратил атаку беспилотника на свои силы в Ираке.



Об этом агентству Reuters сообщили два источника в США на условиях анонимности.



Кто пытался атаковать американские силы в Иране, не раскрывается, как и то, когда это произошло.



Как известно, американские военные находятся в повышенной готовности к деятельности террористических организаций, поддерживаемых Ираном, на фоне войны в Израиле и визита президента США Джо Байдена в Еврейское Государство с визитом солидарности.

