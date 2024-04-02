США сбили очередной беспилотник хуситов
Американские военные сбили беспилотник йеменских хуситов в ходе операции в Красном море по защите судоходства.
Об этом сообщает Центральное командование США.
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"Силы Центрального командования США в целях самообороны успешно уничтожили беспилотный надводный аппарат (USV), поддерживаемых Ираном террористов-хуситов.
Было установлено, что этот дрон представляет угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что такие действия необходимы для защиты сил международной коалиции, которые обеспечивают свободу судоходства и повышение безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.