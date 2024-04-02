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США сбили очередной беспилотник хуситов
02.04.2024 09:11 Алина Груднева

США сбили очередной беспилотник хуситов

Американские военные сбили беспилотник йеменских хуситов в ходе операции в Красном море по защите судоходства.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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"Силы Центрального командования США в целях самообороны успешно уничтожили беспилотный надводный аппарат (USV), поддерживаемых Ираном террористов-хуситов.
Было установлено, что этот дрон представляет угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что такие действия необходимы для защиты сил международной коалиции, которые обеспечивают свободу судоходства и повышение безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.

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