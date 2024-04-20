Новости » Происшествия
США и Израиль отрицают свое участие в ударе по военной базе в Ираке
20.04.2024 07:31 MIGnews.com

США и Израиль отрицают свое участие в ударе по военной базе в Ираке

Американские военные заявляют, что их силы не стояли за нанесением удара по иракской военной базе.

"Соединенные Штаты не наносили сегодня авиаударов в Ираке", - говорится в сообщении Центрального командования США, опубликованном на сайте X, и добавляется, что сообщения о том, что американские войска нанесли удар, "не соответствуют действительности".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Также сообщается, что к этому удару не имеет отношение и Израиль, о чем CNN сообщил израильский чиновник.

По меньшей мере три члена поддерживаемых Ираном Отрядов народной мобилизации или PMU - также называемых Силами народной мобилизации или PMF - были ранены после "пяти взрывов" на военной базе к югу от Багдада, сказал Муханнад аль-Анази, член Комитета безопасности в мухафазе Вавилон, в заявлении в ранние часы субботы по местному времени.

В коротком заявлении, опубликованном PMU, признается, что "взрыв произошел в штабе Сил народной мобилизации на военной базе Калсу в районе Аль-Машру на шоссе, к северу от мухафазы Вавилон".

На место происшествия прибыла следственная группа, взрыв привел к материальным потерям и ранениям, заявили в PMU. "Мы сообщим вам подробности, как только завершится предварительное расследование", - добавили в ведомстве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы