



США и Израиль отрицают свое участие в ударе по военной базе в Ираке

Американские военные заявляют, что их силы не стояли за нанесением удара по иракской военной базе.



"Соединенные Штаты не наносили сегодня авиаударов в Ираке", - говорится в сообщении Центрального командования США, опубликованном на сайте X, и добавляется, что сообщения о том, что американские войска нанесли удар, "не соответствуют действительности".



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Также сообщается, что к этому удару не имеет отношение и Израиль, о чем CNN сообщил израильский чиновник.



По меньшей мере три члена поддерживаемых Ираном Отрядов народной мобилизации или PMU - также называемых Силами народной мобилизации или PMF - были ранены после "пяти взрывов" на военной базе к югу от Багдада, сказал Муханнад аль-Анази, член Комитета безопасности в мухафазе Вавилон, в заявлении в ранние часы субботы по местному времени.



В коротком заявлении, опубликованном PMU, признается, что "взрыв произошел в штабе Сил народной мобилизации на военной базе Калсу в районе Аль-Машру на шоссе, к северу от мухафазы Вавилон".



На место происшествия прибыла следственная группа, взрыв привел к материальным потерям и ранениям, заявили в PMU. "Мы сообщим вам подробности, как только завершится предварительное расследование", - добавили в ведомстве.

